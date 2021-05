De Zerbi | “L’Atalanta è la bestia nera di tante squadre | non solo del Sassuolo”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 1 maggio 2021) Roberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni diChannel per parlare del match con:“52 punti sono tanti perché l’anno scorso abbiamo finito a 51 e mancano ancora 5 partite ma non è tempo di bilanci. Il bilancio dovremo farlo dopo l’ultima partita con la Lazio, cercando di prendere il più possibile, passando attraverso la nostra identità e attraverso quanto fatto in questi 3 anni”. Obiettivi?“Abbiamo sempre detto che l’obiettivo sarebbe stato la prossima partita e ora c’è. Poi vediamo quanto arriviamo, chiaramente avendo la Roma a 3 punti, anche se è una squadra forte, se rappresenta una piazza importantissima, quello che ci sta davanti è la Roma e dietro abbiamo un margine discreto, perché non poter pensare di far qualcosa di più?”. Atalanta ...