Concertone, Fedez dal palco: "Mio intervento considerato inopportuno" (Di sabato 1 maggio 2021) Pochi minuti, dopo le 21.30. Il monologo atteso - e discusso - di Fedez è arrivato dopo una giornata di polemiche a distanza tra lui e la Lega. Con Salvini che dice no "ai comizi" di quelli di sinistra in un evento che alla Rai costa molto denaro e il rapper che rispondeva dicendo di essere andato al "Concertone" gratis. E quando sale sul palco, emozionato come sempre, il rapper spende il tempo a sua disposizione per sottolineare le difficoltà dei lavoratori del mondo dello spettacolo, che hanno visto le loro entrate azzerate a causa della pandemia. "Buon primo maggio e buona festa a tutti i lavoratori, anche a chi un lavoro ce l'ha ma non ha potuto esercitarlo per oltre un anno. Per i lavoratori degli spettacolo questa non è più una festa. Caro Mario, capisco che il calcio è il vero fondamento di questo paese. Ma non dimentichiamo ...

