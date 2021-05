Choc a Monteverde | incidente tra auto e monopattino | gravi due minorenni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 maggio 2021) Attimi di paura nel quartiere romano diquando ieri, 30 aprile, intorno alle 17.30 le pattuglie del XII Grupposono intervenute a seguito di unche ha visto coinvolte dueed un. A bordo di quest’ ultimo c’erano duedi 15 anni rimasti feriti e trasportati al San Camillo, rispettivamente in codice arancione e rosso. Le famiglie dei ragazzini coinvolti sono state avvisate e in corso ulterori accertamenti da parte degli agenti per ricostruire l’esatta dinamica. Leggi anche: Tragedia alle porte di Roma: 42enne cade dallo scoter e muore su Il Corriere della Città.