Barbara d’Urso o Ilary Blasi | chi conduce meglio? Iva Zanicchi commenta

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 1 maggio 2021) Iva, attuale opinionista del reality Isola dei Famosi 2021 insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini si è resa protagonista di una lunga intervista per Panorama nel corso della quale ha smentito la presunta maretta in corso con i suoi colleghi di reality ed ha parlato anche della conduzione di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.