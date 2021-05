Amici 20, Enula e la verità sul suo nome (Di sabato 1 maggio 2021) Enula Bareggi insieme a Tommaso Stanzani sono, forse, tra gli eliminati di Amici che i telespettatori più rimpiangono. La cantante di Con(Torta) ha un nome davvero particolare e molti sono convinti che sia uno pseudonimo, magari scelto dal suo agente. In realtà l’ex alunna di Amici (che pare sia tornata insieme a Leo Gassman) si chiama davvero Enula e in un’intervista rilasciata a Webboh ha spiegato l’origine del suo nome. La verità di Enula “Tanti credono che non mi chiami così. Questo è il nome che – piega Enula – mia madre mi ha dato quando sono nata. Sicuramente è un nome poco comune, ma quando era ragazza lei amava raccogliere fiori e mi ha attribuito il nome di un fiore giallo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 maggio 2021)Bareggi insieme a Tommaso Stanzani sono, forse, tra gli eliminati diche i telespettatori più rimpiangono. La cantante di Con(Torta) ha undavvero particolare e molti sono convinti che sia uno pseudonimo, magari scelto dal suo agente. In realtà l’ex alunna di(che pare sia tornata insieme a Leo Gassman) si chiama davveroe in un’intervista rilasciata a Webboh ha spiegato l’origine del suo. Ladi“Tanti credono che non mi chiami così. Questo è ilche – piega– mia madre mi ha dato quando sono nata. Sicuramente è unpoco comune, ma quando era ragazza lei amava raccogliere fiori e mi ha attribuito ildi un fiore giallo ...

