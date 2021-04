Videogiochi, ora puoi avere lo stesso odore di un campione di Street Fighter (ed è buono) (Di venerdì 30 aprile 2021) Pensavamo che l'idea dell’'uomo che non deve chiedere mai' nei gloriosi anni Ottanta fosse il top, ma ora arriva un profumo ispirato ad uno dei Videogiochi più amati di sempre, Street Fighter. E voliamo altissimo. Forse non ci sarebbe mai venuto in mente di collegare la parola ‘profumo’ a combattimenti all'ultimo sangue, ma ora possiamo farlo. Perché Coty, l'azienda che tra le altre ha la licenza dei profumi Davidoff, ha annunciato l'uscita di una Cool Water dedicata all'iconico picchiaduro, che dal 1987 con la prima versione arcade non ha mai smesso di avere un posto d'onore nell'Olimpo dei Videogiochi. Il profumo porta il nome della versione del titolo uscita nel 2020, Street Fighter V: Champion Edition, che ha messo insieme personaggi vecchi e nuovi della ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Pensavamo che l'idea dell’'uomo che non deve chiedere mai' nei gloriosi anni Ottanta fosse il top, ma ora arriva un profumo ispirato ad uno deipiù amati di sempre,. E voliamo altissimo. Forse non ci sarebbe mai venuto in mente di collegare la parola ‘profumo’ a combattimenti all'ultimo sangue, ma ora possiamo farlo. Perché Coty, l'azienda che tra le altre ha la licenza dei profumi Davidoff, ha annunciato l'uscita di una Cool Water dedicata all'iconico picchiaduro, che dal 1987 con la prima versione arcade non ha mai smesso diun posto d'onore nell'Olimpo dei. Il profumo porta il nome della versione del titolo uscita nel 2020,V: Champion Edition, che ha messo insieme personaggi vecchi e nuovi della ...

