Vaccini, Figliuolo: "A fine maggio via il criterio delle classi d'età" (Di venerdì 30 aprile 2021) Il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato nel corso della trasmissione televisiva Porta a Porta che è stato raggiunto il target di 500mila somministrazioni al giorno di vaccino anti-Covid e che alla fine di maggio sarà possibile eliminare il criterio delle classi d'età e procedere alle vaccinazioni dei lavoratori nelle aziende, quando gli over 65 avranno ricevuto una dose. "La macchina organizzativa è pronta e adesso abbiamo anche la benzina, in settimana arrivate circa 4,5 milioni di fiale", ha detto il generale. Immunità al 60% per metà luglio "Noi consideriamo che per metà luglio saremo al 60 per cento dell'immunità di gregge, quindi il 60 per cento per metà luglio dovrebbe avere avuto la prima e la seconda dose", ha ...

