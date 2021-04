Ultime Notizie Roma del 30-04-2021 ore 17:10 (Di venerdì 30 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura ieri in Italia sono state somministrate oltre 500.000 dosi di vaccino lo annuncia su Facebook il ministro speranza che Loggia il grande lavoro di squadra entro metà luglio sarà vaccinato il 60% della popolazione a settembre immunità di gregge di sale l’indice RT nazionale di contagio che la scorsa settimana era quotata 081 e torna il valore 085 scende incide sul valore a 146 rispetto al 152 della settimana scorsa così che prende l’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia accende ma rimane alto il numero regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva la soglia critica sono 8 contro le 12 della settimana precedente ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura ieri in Italia sono state somministrate oltre 500.000 dosi di vaccino lo annuncia su Facebook il ministro speranza che Loggia il grande lavoro di squadra entro metà luglio sarà vaccinato il 60% della popolazione a settembre immunità di gregge di sale l’indice RT nazionale di contagio che la scorsa settimana era quotata 081 e torna il valore 085 scende incide sul valore a 146 rispetto al 152 della settimana scorsa così che prende l’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia accende ma rimane alto il numero regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva la soglia critica sono 8 contro le 12 della settimana precedente ...

Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 ore. Speranza vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 15 giorni è stato in India. Open Day Vaccinazioni. Sunseri: "Attivare hub a Termini Imerese per evitare assembramenti"

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Checco Zalone canta e balla 'La Vacinada' con Helen Mirren. Il nuovo video è gia virale canta e balla '' con Helen Mirren . Strappare un sorriso quando si parla di pandemia e di vaccini non è facile. Ma se ci prova Luca Medici, in arte Checco Zalone , il gioco è fatto. Gli ingredienti ...

Covid in Campania, oggi 1.898 positivi e 24 morti: l'indice di contagio stabile al 9% Diminuiscono i nuovi positivi ma aumenta la curva dei contagi da in Campania: oggi il virus fa registrare 1.898 positivi su 20.727 tamponi molecolari esaminati , 88 in meno di ieri con 1.216 tamponi ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Israele, crolla tribuna a raduno religioso: 44 morti e 150 feriti Una tragedia di cui non sono ancora note le cause, forse una passerella scivolosa che ha fatto cadere decine e decine di persone che si sono letteralmente calpestate e asfissiate, ...

I Kings of Convenience tornano con singolo, album e tour Dopo un lungo silenzio musicale durato 12 anni e 5 anni di assenza dai palcoscenici italiani i Kings of Convenience sono pronti a riprendersi la scena e lo fanno con un nuovo singolo dal titolo Rocky ...

