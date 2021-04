Tommaso Zorzi: finalmente trova casa (Di venerdì 30 aprile 2021) Giorni di trasloco per Tommaso Zorzi. Oggi il vincitore del Grande Fratello Vip 5 si è trasferito nel suo nuovo appartamento, sempre a Milano, con vista Porta Venezia. Attraverso le sue Instagram stories, Tommaso fa il tour della casa per i followers. Lo aveva annunciato qualche giorno fa: dopo tanto cercare, Tommaso Zorzi ha trovato la sua nuova casa ed oggi, il grande giorno della consegna delle chiavi. Un Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 30 aprile 2021) Giorni di trasloco per. Oggi il vincitore del Grande Fratello Vip 5 si è trasferito nel suo nuovo appartamento, sempre a Milano, con vista Porta Venezia. Attraverso le sue Instagram stories,fa il tour dellaper i followers. Lo aveva annunciato qualche giorno fa: dopo tanto cercare,hato la sua nuovaed oggi, il grande giorno della consegna delle chiavi. Un Articolo completo: dal blog SoloDonna

