Teatro: 'Incontro-Verso', dieci attori in residenza artistica in pandemia per raccontare migrazioni (2) (Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) – 'Incontro-Verso, resilienza artistica" è articolato in tre fasi che sono pure indagini sul nostro presente, uno sguardo impietoso e vigile sull'uomo e sul fenomeno delle migrazioni: l'attività residenziale, la performance finale e il racconto. Il progetto è stato elaborato in momento difficile per il comparto teatrale ma senz'altro più doloroso e complesso è l'aumento dei flussi migratori e la conseguente, tragica, perdita di troppe vite umane. Tutto questo la Shakespeare Theatre Academy, accademia internazionale di Teatro, unica sede in Italia a Palermo (costituisce da molti anni un'importante realtà di riferimento nel panorama internazionale per la formazione attorale, accogliendo studenti provenienti da tutto il mondo), lo dipana in quel tempio della formazione e delle condivisioni emotive che è il ...

