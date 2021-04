**Russia: Benifei, 'solidarietà a Sassoli, non ci pieghiamo alle minacce'** (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - "La mia totale solidarietà al Presidente DavidSassoli per la decisione delle autorità russe di vietare l'ingresso suo e di altri rappresentanti in Russia, come risposta alle sanzioni per il caso Navalny. Non ci pieghiamo alle minacce. Grazie David per il tuo coraggio". Lo scrive su Twitter Brando Benifei, capodelegazione degli europarlamentari del Partito democratico. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - "La mia totaleal Presidente Davidper la decisione delle autorità russe di vietare l'ingresso suo e di altri rappresentanti in Russia, come rispostasanzioni per il caso Navalny. Non ci. Grazie David per il tuo coraggio". Lo scrive su Twitter Brando, capodelegazione degli europarlamentari del Partito democratico.

Advertising

TV7Benevento : **Russia: Benifei, 'solidarietà a Sassoli, non ci pieghiamo alle minacce'**... - brandobenifei : RT @CristinaMoscow: La diplomaIa ai tempi di Draghi e diplomazia. Ecco cosa succede in #Turchia e perché un processo può cambiare tutto. Il… - CristinaMoscow : La diplomaIa ai tempi di Draghi e diplomazia. Ecco cosa succede in #Turchia e perché un processo può cambiare tutto… -