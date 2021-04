Roma, morto di Covid un altro commesso di un supermercato: aveva 56 anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Coronavirus continua a mietere vittime ed è morto di questa subdola malattia un altro commesso di un supermercato. Siamo a Roma, nel Carrefour di piazzale degli Eroi e Vincenzo R. non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia, si è spento a 56 anni. Leggi anche: Le morti invisibili dei lavoratori dei supermercati, due morti di Covid in due giorni a Roma: dimenticati dal piano vaccini ma sempre più a rischio contagio “Un’altra notizia devastante, un altro commesso che ci lascia per colpa di questo maledetto Covid. Vincenzo lavorava alla Carrefour di Roma piazzale degli Eroi ed era un delegato sindacale della Filcams. Non c’è conflitto sindacale che ci possa dividere davanti a queste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Coronavirus continua a mietere vittime ed èdi questa subdola malattia undi un. Siamo a, nel Carrefour di piazzale degli Eroi e Vincenzo R. non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia, si è spento a 56. Leggi anche: Le morti invisibili dei lavoratori dei supermercati, due morti diin due giorni a: dimenticati dal piano vaccini ma sempre più a rischio contagio “Un’altra notizia devastante, unche ci lascia per colpa di questo maledetto. Vincenzo lavorava alla Carrefour dipiazzale degli Eroi ed era un delegato sindacale della Filcams. Non c’è conflitto sindacale che ci possa dividere davanti a queste ...

