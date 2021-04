Ranking UEFA: Roma stabile, la Juve scavalcata. Primo il Bayern Monaco (Di venerdì 30 aprile 2021) La UEFA ha pubblicato il consueto Ranking dopo la tre giorni di gare europee: ecco le posizioni delle italiane La UEFA, come di consueto, pubblica il Ranking dei club dopo la tre giorni di Champions League ed Europa League: stabile la Roma al 14° posto dopo la debacle dell’Old Trafford. La Juve viene scavalcata dal Manchester City dopo la grande vittoria contro il PSG. Ranking UEFA 1. Bayern Monaco 134.000 2. Real Madrid 127.000 3. Barcellona 122.000. 4. Manchester City 120.0005. Juventus 120.000 6. Atletico Madrid 115.000 7. PSG 113.000 8. Manchester United 109.000 9. Liverpool 101.000 10. Arsenal 98.000 14. Roma 88.00020. Napoli 74.00026. Inter ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Laha pubblicato il consuetodopo la tre giorni di gare europee: ecco le posizioni delle italiane La, come di consueto, pubblica ildei club dopo la tre giorni di Champions League ed Europa League:laal 14° posto dopo la debacle dell’Old Trafford. Lavienedal Manchester City dopo la grande vittoria contro il PSG.1.134.000 2. Real Madrid 127.000 3. Barcellona 122.000. 4. Manchester City 120.0005.ntus 120.000 6. Atletico Madrid 115.000 7. PSG 113.000 8. Manchester United 109.000 9. Liverpool 101.000 10. Arsenal 98.000 14.88.00020. Napoli 74.00026. Inter ...

