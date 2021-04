Quirinale | Letta | ' una donna presidente? Sarei felice' **

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - Unadella Repubblica? ", con me su questo si sfonda una porta aperta". Lo ha detto Enricoal sito della Stampa. "Con orgoglio, dico che da quando io sono in età dell'impegno politico maturo ho visto non sbagliare mai l'elezione deldella Repubblica. Ci sono stati presidenti che sono stati la fortuna del Paese, Scalfaro, Ciampi, Napolitano, Mattarella. Non abbiamo mai sbagliato", ha sottolineato il segretario del Pd.

CarloCalenda : Siamo in una fase letargica della politica italiana. Effetto Draghi. Qualche volta polemicuccia da asilo. Ma a febb… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO #Letta dice che si trova meglio coi forzisti che cogli alleati e sogna la maggioranza "Ursula".…

"Per l'elezione del Presidente della Repubblica c'è tempo, ma posso dire che quella elezione non l'abbiamo mai sbagliata. Affronteremo il tema al momento opportuno". Lo ha detto Enricoin una intervista online a La Stampa aggiungendo che "sarei felice, ma con me si sfonda una porta aperta, se fosse una donna". 30 aprile 2021Dario Franceschini , collante tra Pd e M5S, lavora da mesi con l'obiettivo del, ma la ... Il segretario del Pd Enricopotrebbe scendere in campo in prima persona, anche se nel Pd in ...