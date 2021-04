Pubblico agli Internazionali, la conferma di Costa: 'Ci sarà a partire dagli ottavi' (Di venerdì 30 aprile 2021) "Il Cts mi ha appena confermato che gli spalti degli Internazionali di tennis di Roma saranno aperti al Pubblico sin dalle sfide degli ottavi di finale, secondo una percentuale tra il 20 e il 25% ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 aprile 2021) "Il Cts mi ha appenato che gli spalti deglidi tennis di Roma saranno aperti alsin dalle sfide deglidi finale, secondo una percentuale tra il 20 e il 25% ...

