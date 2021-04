Nuovo intervento per Laura Torrisi: 'E dopo, solo sorrisoni' (Di venerdì 30 aprile 2021) A Capodanno Laura Torrisi era stata operata di endometriosi e oggi, a pochi mesi di distanza, torna in sala operatoria per un Nuovo intervento. Lo ha annunciato ai follower con un selfie dal letto d'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021) A Capodannoera stata operata di endometriosi e oggi, a pochi mesi di distanza, torna in sala operatoria per un. Lo ha annunciato ai follower con un selfie dal letto d'...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo intervento Nuovo intervento per Laura Torrisi: 'E dopo, solo sorrisoni' A Capodanno Laura Torrisi era stata operata di endometriosi e oggi, a pochi mesi di distanza, torna in sala operatoria per un nuovo intervento. Lo ha annunciato ai follower con un selfie dal letto d'ospedale, in cui si vedono la mano e il braccialetto sul polso, e le gambe con le calze antitrombo. Scrive un messaggio in cui ...

