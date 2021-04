MotoGP, Franco Morbidelli: “Buon inizio, ma non devo illudermi. Sono davanti a Jerez perché non ci sono lunghi rettilinei” (Di venerdì 30 aprile 2021) Franco Morbidelli conferma i Buoni riscontri di Portimao e comincia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio di Spagna 2021, valido come quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota romano della Yamaha Petronas ha chiuso il venerdì di Jerez de la Frontera al quarto posto nella classifica combinata con 495 millesimi di ritardo dalla vetta, decidendo però di non provare il time-attack alla fine della FP2. “sono abbastanza soddisfatto di questa giornata e posso dire di aver finalmente iniziato il weekend di gara con il piede giusto, facendo registrare un ottimo passo gara e Buoni tempi sul giro. Penso che sia un ottimo punto di partenza in vista del proseguo del fine settimana, ma chiaramente abbiamo ancora del lavoro da fare per proseguire in ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021)conferma ii riscontri di Portimao e comincia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio di Spagna 2021, valido come quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota romano della Yamaha Petronas ha chiuso il venerdì dide la Frontera al quarto posto nella classifica combinata con 495 millesimi di ritardo dalla vetta, decidendo però di non provare il time-attack alla fine della FP2. “abbastanza soddisfatto di questa giornata e posso dire di aver finalmente iniziato il weekend di gara con il piede giusto, facendo registrare un ottimo passo gara ei tempi sul giro. Penso che sia un ottimo punto di partenza in vista del proseguo del fine settimana, ma chiaramente abbiamo ancora del lavoro da fare per proseguire in ...

Advertising

sportface2016 : #SpanishGP Franco #Morbidelli commenta il quarto posto ottenuto nelle prove libere odierne - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | GP Jerez Day 1: @FrankyMorbido12 , 'Guido una moto 2019, sono una mosca bianca' - - motograndprixit : #MotoGP | GP Jerez Day 1: @FrankyMorbido12 , 'Guido una moto 2019, sono una mosca bianca' - - infoitsalute : MotoGP, Franco Morbidelli in VR46? “Ho delle opzioni per andarmene” - dinoadduci : Morbidelli: 'So reagire alle difficoltà e spero nel podio. Twitter? C'è tanta stupidità' -