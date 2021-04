Morto Filippo Mondelli | campione del mondo di canottaggio | stroncato a 27 anni da un tumore alla gamba

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 30 aprile 2021) Èdeldinel 2018 nel quattro di coppia: avrebbe compiuto 27il prossimo 18 giugno. Lo sport italiano è in lutto per la scomparsa di, che faceva parte in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni: il giovane atleta aveva un osteosarcomasinistra., originario di Como, aveva cominciato a praticare ilnel 2007 e nel 2015 aveva vinto l’oro nel 4 Con ai Mondiali Under 23. Passato nel gruppo della Nazionale maggiore dopo l’Olimpiade di Rio 2016, aveva gareggiato per un’intera stagione nella specialità del doppio con Luca Rambaldi, vincendo la medaglia d’oro ai Campionati europei del 2017 e ...