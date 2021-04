Milan, due titolari con la febbre: a rischio per il Benevento (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Stefano Pioli potrebbe perdere due pedine in vista della partita con il Benevento, in programma domani sera alle ore 20.45 allo stadio Meazza. I difensori Simon Kjaer e Davide Calabria – stando a quanto riferisce Sky Sport – sono entrambi febbricitanti e non si sono allenati a causa di sintomi influenzali. Lo staff tecnico rossonero ha escluso l’ipotesi covid-19 lasciando trapelare un certo ottimismo per un loro impiego. In caso di forfait sono pronti Dalot e Tomori, prime scelte di Pioli in quei ruoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Stefano Pioli potrebbe perdere due pedine in vista della partita con il, in programma domani sera alle ore 20.45 allo stadio Meazza. I difensori Simon Kjaer e Davide Calabria – stando a quanto riferisce Sky Sport – sono entrambi febbricitanti e non si sono allenati a causa di sintomi influenzali. Lo staff tecnico rossonero ha escluso l’ipotesi covid-19 lasciando trapelare un certo ottimismo per un loro impiego. In caso di forfait sono pronti Dalot e Tomori, prime scelte di Pioli in quei ruoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

