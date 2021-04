Manca solo Di Marzio, ma l’estradizione degli ex brigatisti non avverrà prima di due anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Da una parte, c’è la corsa contro il tempo per trovare l’ultimo fuggitivo, l’ex membro delle Brigate rosse Maurizio Di Marzio, perché il prossimo 10 maggio scatta la prescrizione e sarà quasi impossibile dopo quella data applicare la condanna ai suoi danni emessa dalla giustizia italiana. Dall’altra, ci sono i tempi effettivi dell’estradizione degli ex terroristi di estrema sinistra arrestati nel quadro dell’operazione congiunta di polizie e intelligence francesi e italiane “Ombre rosse”: “Fino a due tre anni”, dicono dall’Eliseo. Dopo un quarto di secolo di tensioni diplomatiche tra Roma e Parigi sul dossier degli ex brigatisti colpevoli di reati di sangue in Italia e rifugiatisi in Francia negli anni Ottanta, la decisione del presidente francese ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 aprile 2021) Da una parte, c’è la corsa contro il tempo per trovare l’ultimo fuggitivo, l’ex membro delle Brigate rosse Maurizio Di, perché il prossimo 10 maggio scatta la prescrizione e sarà quasi impossibile dopo quella data applicare la condanna ai suoi demessa dalla giustizia italiana. Dall’altra, ci sono i tempi effettivi delex terroristi di estrema sinistra arrestati nel quadro dell’operazione congiunta di polizie e intelligence francesi e italiane “Ombre rosse”: “Fino a due tre”, dicono dall’Eliseo. Dopo un quarto di secolo di tensioni diplomatiche tra Roma e Parigi sul dossierexcolpevoli di reati di sangue in Italia e rifugiatisi in Francia negliOttanta, la decisione del presidente francese ...

