LIVE Moto3, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Niccolò Antonelli chiude in vetta la FP1, Foggia 6°, Migno 7°, dalle 13.15 la FP2 (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 9.48 A questo punto non ci rimane che rimandarvi alle ore 13.15 per la FP2. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 9.46 Per il momento non forza Pedro Acosta, solamente 13°, mentre Jaume Masià è già quarto. 9.45 Si chiude una FP1 davvero intensissima a Jerez. I piloti hanno subito voluto forzare e da questo scenario è emerso Antonelli che si conferma in grande crescita. Bene anche gli altri italiani, con Foggia sesto davanti a Migno, quindi Nepa nono davanti a Fenati. 9.43 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 23 N. ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 9.48 A questo punto non ci rimane che rimandarvi alle ore 13.15 per la FP2. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 9.46 Per il momento non forza Pedro Acosta, solamente 13°, mentre Jaume Masià è già quarto. 9.45 Siuna FP1 davvero intensissima a Jerez. I piloti hanno subito voluto forzare e da questo scenario è emersoche si conferma in grande crescita. Bene anche gli altri italiani, consesto davanti a, quindi Nepa nono davanti a Fenati. 9.43 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 23 N. ...

