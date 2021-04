Ligue 1 | Marsiglia-Strasburgo 1-1 | Benedetto salva Sampaoli al 86? La classifica

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ilnon va oltre l'1-1 con lo.La formazione guidata da Jorgestecca l'ennesimo appuntamento della sua stagione, dimostrando di non aver acquisito una vera continuità di risultati nonostante il cambio di guida tecnica. Una squadra impacciata quella del tecnico argentino, che non riesce a concretizzare le occasioni create e lascia diversi spazi agli avversari. Al 73' Mitrovic trova il gol del vantaggio ospite, servito dalla precisa assistenza di Lienard. Locerca così di chiudersi in difesa e ottenere tre punti di fondamentale importanza, ma ilnon molla un centimetro fino al termine della sfida e al minuto 86trova la rete del pareggio. Si chiude così sull'1-1 il match, con i padroni di casa che non riescono a superare - anche ...

Advertising

Mediagol : #Ligue1, Marsiglia-Strasburgo 1-1: Benedetto salva Sampaoli al 86'. La classifica - sportli26181512 : Ligue 1: #Milik a secco, #Benedetto salva il Marsiglia: Lo Strasburgo sblocca il risultato al 74' con Mitrovic, l'a… - sportli26181512 : Marsiglia-Strasburgo 1-1: E' pari e patta tra Olympique Marsiglia e Strasburgo nel match valevole per la trentacinq… - sportface2016 : #Ligue1, il #Marsiglia evita la sconfitta nel finale contro lo #Strasburgo - infobetting : Marsiglia-Strasbourg (venerdì 30 aprile, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, quote, -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Marsiglia

(Francia) - Nell'anticipo della 35ª giornata di1 l'Olympiquepareggia 1 - 1 in casa con lo Strasburgo e sale al quinto posto della classifica a quota 56 punti, in coabitazione con il Lens che ha, però, una gara in meno. Con in ...Commenta per primo Si apre questa sera, alle 21, la 35esima giornata di1. Di fronte ildi Jorge Sampaoli , che ha cambiato rotta al club, avendo conquistato 16 punti nelle sue prime 7 partite (5 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), contro lo Strasburgo di ...Nell’anticipo della 35ª giornata di Ligue 1 l’Olympique Marsiglia pareggia 1-1 in casa con lo Strasburgo e sale al quinto posto della classifica a quota 56 punti, in coabitazione con il Lens che ha, p ...Chi è l'attaccante argentino Dario benedetto che ha firmato la rete del definitivo 1-1 nell'anticipo di Ligue 1 Marsiglia-Strasburgo ...