La dieta di primavera per le donne over 40

Un'alimentazione che segue la stagionalità degli ingredienti è una abitudine sana oltre che sostenibile per il pianeta. Ecco perché, ad ogni cambio di stagione, dovrebbe corrispondere anche un aggiustamento nella dieta, con cibi che rispondono alle esigenze del corpo in quel momento. I prodotti maturati con i loro tempi sono, infatti, proprio i più ricchi in nutrienti. In primavera, ad esempio, ci sono ortaggi che fanno bene al fegato, come gli asparagi, le erbette, i carciofi, e le verdure amare.

