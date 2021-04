Juve, in bilico il futuro di Paratici. Venerato: “Ai bianconeri piace Giuntoli” (Di venerdì 30 aprile 2021) Potrebbe concludersi dopo 11 anni l’avventura di Fabio Paratici come direttore sportivo della Juventus. Il dirigente è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare dopo la deludente stagione vissuta dai bianconeri. Al posto di Paratici la Juve starebbe pensando a Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli di De Laurentiis. Sulla questione si è espresso L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Potrebbe concludersi dopo 11 anni l’avventura di Fabiocome direttore sportivo dellantus. Il dirigente è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare dopo la deludente stagione vissuta dai. Al posto dilastarebbe pensando a Cristiano, attuale direttore sportivo del Napoli di De Laurentiis. Sulla questione si è espresso L'articolo

