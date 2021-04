Isola dei Famosi | prova ‘d’amore’ per Ignazio e Cecilia | “Io mi sono confusa” | la gaffe in diretta

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - SassyPrincess_4 : RT @miiannoio: Volete sapere perché l’isola fa il 16.5% di share? Perché il 90% dei concorrenti sono così irrilevanti che c’è bisogno del t… - zazoomblog : Isola Dei Famosi 13^ Puntata: La Gaffe Di Elettra Lamborghini! - #Isola #Famosi #Puntata: #Gaffe -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Lo sportivo, infatti, commenta la presenza di Tommaso come opinionista nella quindicesima edizione de L'Famosi e gli ascolti flop de Il Punto Z , mettendo in guardia l'influencer milanese ...Scoppia il caos in diretta durante la tredicesima puntata de L'famosi . Dopo aver accusato Angela Melillo di strategia , Tommaso Zorzi ha sbottato furioso attaccando duramente tutti i naufraghi che hanno nominato Gilles Rocca . Una nomination , secondo ...BOLZANO. Bolzano avrà la sua prima isola ecologica interrata. Lunedì 3 maggio iniziano i lavori in via Claudia de' Medici. Lo comunica Seab. “La decisione di sostituire l’isola ecologica in via Claudi ...Gilles Rocca e i concorrenti dell‘Isola dei Famosi hanno negato che ci fosse un accordo fra loro, ma a smascherare i compagni di avventura ci ha pensato Miryea Stabile che ha detto: Sì Ilary, si sono ...