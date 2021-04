"Io mi vergogno per quello che ho fatto": appello contro Calabresi, la lezione di Paolo Mieli (Di venerdì 30 aprile 2021) Il caso dei terroristi rossi arrestati in Francia tiene banco a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 29 aprile. Ospite in studio ecco Paolo Mieli, che nel 1971 firmò l'appello su L'Espresso per la destituzione di Luigi Calabresi. Un appello che è una delle pagine più vergognose della recente storia italiana, appello che piovve due anni dopo la morte dell'anarchico Pinelli: Calabresi venne additato come maggiore responsabile per quella morte e finì con l'essere ammazzato da un commando rosso il 17 maggio 1972, sotto la sua casa. I firmatari di quell'appello erano più di 500, compresi Umberto Eco, Eugenio Scalfari, Norberto Bobbio. E Formigli chiede a Mieli: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Il caso dei terroristi rossi arrestati in Francia tiene banco a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 29 aprile. Ospite in studio ecco, che nel 1971 firmò l'su L'Espresso per la destituzione di Luigi. Unche è una delle pagine piùse della recente storia italiana,che piovve due anni dopo la morte dell'anarchico Pinelli:venne additato come maggiore responsabile per quella morte e finì con l'essere ammazzato da un commando rosso il 17 maggio 1972, sotto la sua casa. I firmatari di quell'erano più di 500, compresi Umberto Eco, Eugenio Scalfari, Norberto Bobbio. E Formigli chiede a: ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : 'Mi vergogno di avere firmato l’appello per la destituzione di Luigi Calabresi' Paolo Mieli - Libero_official : 'Mi vergogno per quello che ho fatto, fu un errore'. #Mieli, il mea-culpa per la firma del '71 dell'appello contro… - BiRaskolnikov : @Julio_Arnes Per la Lombardia c’hanno una vera ossessione, manco fosse una colpa essere il cuore economico del paes… - Giacometta3 : RT @DalpianoFabiola: Dopo qualche anno dalla firma @paolomieli non fece solo autocritica ma provò vergogna. L'intellettuale deve cercare le… - butindaro : Poiché io non mi vergogno dell’Evangelo; perché esso è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo p… -