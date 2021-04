“I contagi decrescono lentamente in quasi tutte le regioni”, annuncia Brusaferro (Iss) (Di venerdì 30 aprile 2021) Era particolarmente atteso oggi il risultato del monitoraggio settimanale della cabina di regia rispetto all’andamento dei contagi nel Paese, perché, se i prossimi due – a seguire – mostreranno miglioramenti ed un Rt basso, già dal 17 maggio il coprifuoco potrebbe essere posticipato alle 23. Dunque, ha esordito nel pomeriggio il presidente dell’Iss (che monitora insieme al ministero della Salute), Silvio Brusaferro, “In Italia c’è una decrescita lenta della curva dei contagi, in quasi tutte le regioni“. Brusaferro: “Siamo passati da un’incidenza del 159 a 146mila per 100mila abitanti!” Nello specifico, evidenzia il report, “L’incidenza calcolata a domenica scorsa vede una decrescita: 146 per 100mila abitanti mentre la settimana precedente era 157. Il flusso da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) Era particolarmente atteso oggi il risultato del monitoraggio settimanale della cabina di regia rispetto all’andamento deinel Paese, perché, se i prossimi due – a seguire – mostreranno miglioramenti ed un Rt basso, già dal 17 maggio il coprifuoco potrebbe essere posticipato alle 23. Dunque, ha esordito nel pomeriggio il presidente dell’Iss (che monitora insieme al ministero della Salute), Silvio, “In Italia c’è una decrescita lenta della curva dei, inle“.: “Siamo passati da un’incidenza del 159 a 146mila per 100mila abitanti!” Nello specifico, evidenzia il report, “L’incidenza calcolata a domenica scorsa vede una decrescita: 146 per 100mila abitanti mentre la settimana precedente era 157. Il flusso da ...

Advertising

italiaserait : “I contagi decrescono lentamente in quasi tutte le regioni”, annuncia Brusaferro (Iss) - tinas48 : RT @francofontana43: “I contagi non decrescono: tutelare i deboli” Margherita De Bac intervista l’epidemiologa Stefania Salmaso @Corriere h… - Carmela_oltre : RT @francofontana43: “I contagi non decrescono: tutelare i deboli” Margherita De Bac intervista l’epidemiologa Stefania Salmaso @Corriere h… - QPeriscopica : RT @francofontana43: “I contagi non decrescono: tutelare i deboli” Margherita De Bac intervista l’epidemiologa Stefania Salmaso @Corriere h… - francofontana43 : “I contagi non decrescono: tutelare i deboli” Margherita De Bac intervista l’epidemiologa Stefania Salmaso @Corriere -