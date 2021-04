Handmaid’s Tale 4, June è sopravvissuta troppe volte per essere un’eroina verosimile (Di venerdì 30 aprile 2021) In ritardo, causa Covid, arriva la quarta stagione di Handmaid’s Tale, Il racconto dell’ancella, disponibile dal 28 aprile su TimVision. Otto nuovi episodi che ripartono con un piccolo salto temporale in avanti rispetto alla fine della terza stagione, in cui il pubblico era rimasto in sospeso con una June (Elisabeth Moss) gravemente ferita da un proiettile, dopo aver portato a compimento la fuga in aereo di un gruppo di bambini di Gilead fino al Canada. Nel primo episodio della nuova stagione, la ritroviamo al riparo con altre ancelle nella fattoria della giovanissima signora Keyes (la bravissima attrice quattordicenne McKenna Grace) in incognito, travestite da Marte. A proposito, piccolo promemoria: le Ancelle sono quelle in cappa rossa e copricapo bianco, e il loro “compito” è sottostare a stupri rituali da parte dei mariti ... Leggi su wired (Di venerdì 30 aprile 2021) In ritardo, causa Covid, arriva la quarta stagione di, Il racconto dell’ancella, disponibile dal 28 aprile su TimVision. Otto nuovi episodi che ripartono con un piccolo salto temporale in avanti rispetto alla fine della terza stagione, in cui il pubblico era rimasto in sospeso con una(Elisabeth Moss) gravemente ferita da un proiettile, dopo aver portato a compimento la fuga in aereo di un gruppo di bambini di Gilead fino al Canada. Nel primo episodio della nuova stagione, la ritroviamo al riparo con altre ancelle nella fattoria della giovanissima signora Keyes (la bravissima attrice quattordicenne McKenna Grace) in incognito, travestite da Marte. A proposito, piccolo promemoria: le Ancelle sono quelle in cappa rossa e copricapo bianco, e il loro “compito” è sottostare a stupri rituali da parte dei mariti ...

