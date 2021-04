Green Pass europeo | test al via dal 10 maggio

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 30 aprile 2021) Fase sperimentale delal via dal 10. Il nuovo sistema dovrebbe essere approvato entro fine giugno. BRUXELLES (BELGIO) – Dal 10al via la fase sperimentale del. Come riportato dall’Ansa, un primo gruppo di 15 Paesi (presente anche l’Italia n.d.r.) ha deciso di accettare la proposta di Bruxelles di prendere parte a questo nuovo progetto in attesa dell’approvazione definitiva, attesa entro la fine di giugno., come funziona la fase sperimentale Una fase sperimentale destinata ad essere fondamentale per il via definitivo di questo. Il certificato, sotto forma di QR Code, sarà dato ai cittadini dalle autorità ...