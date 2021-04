Fisco, MEF annuncia proroga al 30 settembre per pagamento Irap non versata (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto Rilancio. È quanto comunica il ministero dell’Economia e delle Finanze “in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19’ e successive modifiche”. “Il governo – commenta il senatore del Partito democratico Andrea Marcucci – ha recepito un emendamento al decreto Rilancio, presentato dai senatori Pd, a mia ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Con una norma di prossima emanazione saràto dal 30 aprile 2021 al 302021 il termine per il, senza sanzioni e interessi, dell’nonper effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto Rilancio. È quanto comunica il ministero dell’Economia e delle Finanze “in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19’ e successive modifiche”. “Il governo – commenta il senatore del Partito democratico Andrea Marcucci – ha recepito un emendamento al decreto Rilancio, presentato dai senatori Pd, a mia ...

Advertising

tenfris : @Fabopolis @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @Palazzo_Chigi @MEF_GOV Bisognerebbe semplicemente girarsi dall'altra pa… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: A palazzo Chigi e al Mef si lavora ancora sul #RecoveryPlan. Le interlocuzioni con Bruxelles vanno avanti in modalità no… - Agenzia_Dire : A palazzo Chigi e al Mef si lavora ancora sul #RecoveryPlan. Le interlocuzioni con Bruxelles vanno avanti in modali… - _antoniolongo : RT @DLA_Piper_Italy: Quali sono le sfide del #fisco del futuro in un’economia sempre più globale e digitalizzata? Al via il nostro VI #taxd… - katrinamalcolm4 : RT @DLA_Piper_Italy: Quali sono le sfide del #fisco del futuro in un’economia sempre più globale e digitalizzata? Al via il nostro VI #taxd… -