Fisco, ipotesi dl Imprese in Cdm in settimana con rinvio cartelle (Di venerdì 30 aprile 2021) Il governo Draghi sarebbe orientato a promuovere un nuovo rinvio delle cartelle esattoriali con il prossimo decreto Imprese, o Sostegni bis, che si punta a portare in Consiglio dei ministri entro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021) Il governo Draghi sarebbe orientato a promuovere un nuovodelleesattoriali con il prossimo decreto, o Sostegni bis, che si punta a portare in Consiglio dei ministri entro ...

Ultime Notizie dalla rete : Fisco ipotesi Fisco, ipotesi dl Imprese in Cdm in settimana con rinvio cartelle Per le cartelle sul tavolo ci sarebbe l'ipotesi di una proroga di un mese e di una ripresa graduale da inizio giugno, tenendo conto di chi ha avuto maggiori difficoltà per il Covid.

