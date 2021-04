F1 | GP Portogallo 2021 | scattano le prove libere a Portimao | la Ferrari insegue il primo podio

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021)è una di quelle piste che non passano mai inosservate con le sue curve mozzafiato ed i suoi sali-scendi meravigliosi. Ci attende un fine settimana del Gran Premio deldi Formula Uno a sua volta imprevedibile? Il meteo non dovrebbe metterci lo zampino viste le previsioni, per cui starà ae McLaren andare a rendere meno scontato il duopolio Mercedes-Red Bull. Per quanto visto tra Sakhir e Imola, infatti, la RB16B è apparsa la vettura migliore del lotto, mentre la W12 ha fatto capire di essere in ripresa dopo un avvio non semplice. Cosa dobbiamo attenderci, quindi, dalle prime due sessioni didi oggi? Si inizierà alle ore 12.30 con ilturno, quindi alle ore 16.00 si scenderà in pista per la FP2. Due ore di lavoro che ...