E' stato assolto l' autista di un camion che investì e uccise il ciclista di un team

AGI - Si è concluso con l'assoluzione il processo per l'incidente stradale che nel maggio 2016 a Messina costò la vita al quattordicenne Rosario Costa, promessa del ciclismo. La sentenza è del giudice monocratico Maria Monforte, che ha assolto con la formula "perchè il fatto non sussiste" Domenico Romano, 52 anni, autista dell' autocompattatore di Messinambiente contro il quale era finito il giovane. L'uomo, difeso dall'avvocato Domenico Rizzotti, doveva rispondere di omicidio stradale. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 8 mesi. Il giudice lo ha invece assolto con formula piena. Quel giorno il ragazzo si stava allenando insieme ad un gruppo di ciclisti sulla Litoranea: erano diretti a Villafranca Tirrena, nel Messinese. La tragedia si e' consumata all'altezza del villaggio Sant'Agata: all'improvviso, lo scontro con il ...

