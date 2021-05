Due residenze di lusso per il restyling del Ritz di Albaro. “Ascoltato il quartiere” (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo le polemiche, la proprietà ha virato su proposte meno impattanti. Salvi la palazzina e il campetto Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo le polemiche, la proprietà ha virato su proposte meno impattanti. Salvi la palazzina e il campetto

Advertising

gian_d_gian : @pama_dei @maxdantoni Tieni presente che ci sono due condizioni completamente differenti: nelle città c'è uno svilu… - byredo2020 : @marilovesgr33n Hai portato due esempi canonici che solo in quegli anni potevano essere realizzati . Certo non si p… - alemuler1 : RT @TicinoFilmCom: Apertura di un concorso per l’attribuzione di due residenze di scrittura presso Casa Pantrovà a Carona per d’ideazione d… - NiccCastelli : RT @TicinoFilmCom: Apertura di un concorso per l’attribuzione di due residenze di scrittura presso Casa Pantrovà a Carona per d’ideazione d… - TicinoFilmCom : Apertura di un concorso per l’attribuzione di due residenze di scrittura presso Casa Pantrovà a Carona per d’ideazi… -