Disavventura per l’Inter: troppa nebbia a Crotone, aereo dirottato a Lamezia (Di venerdì 30 aprile 2021) Disavventura per l’Inter, che in queste ore stava viaggiando per raggiungere Crotone, dove alle ore 18 di sabato 1 maggio sfiderà la squadra calabrese ultima in classifica nel più classico dei testa-coda. L’aereo su cui si trovava la squadra nerazzurra e la dirigenza è stato dirottato per ragioni di sicurezza: troppa la nebbia sulla città di arrivo e così il velivolo ha deviato il suo percorso ed è atterrato allo scalo di Lamezia Terme. Da qui i giocatori raggiungeranno la destinazione originaria con un pullman (100 km circa). Problema stanchezza, dunque, da non sottovalutare. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021)per, che in queste ore stava viaggiando per raggiungere, dove alle ore 18 di sabato 1 maggio sfiderà la squadra calabrese ultima in classifica nel più classico dei testa-coda. L’su cui si trovava la squadra nerazzurra e la dirigenza è statoper ragioni di sicurezza:lasulla città di arrivo e così il velivolo ha deviato il suo percorso ed è atterrato allo scalo diTerme. Da qui i giocatori raggiungeranno la destinazione originaria con un pullman (100 km circa). Problema stanchezza, dunque, da non sottovalutare. SportFace.

