Crotone-Inter, Conte: “Puntiamo a qualcosa di storico” (Di venerdì 30 aprile 2021) Crotone-Inter, Antonio Conte in conferenza stampa: “Noi vogliamo ottenere sempre il massimo”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia di Crotone-Inter per Antonio Conte. Il tecnico dei nerazzurri in conferenza stampa ha presentato la trasferta in Calabria, in programma alle 18 di sabato 1 maggio. Crotone-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte In conferenza stampa Antonio Conte ha messo in guardia i suoi: “Non possiamo permetterci di non fare l’Inter – ha detto il tecnico, riportato da tuttomercatoweb.com – se andiamo in Calabria con un’idea diversa ci sarà una brutta sorpresa . Vogliono dimostrare di poterci stare in questo campionato nonostante la classifica e mi auguro che i ragazzi mi ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 aprile 2021), Antonioin conferenza stampa: “Noi vogliamo ottenere sempre il massimo”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia diper Antonio. Il tecnico dei nerazzurri in conferenza stampa ha presentato la trasferta in Calabria, in programma alle 18 di sabato 1 maggio., la conferenza stampa di AntonioIn conferenza stampa Antonioha messo in guardia i suoi: “Non possiamo permetterci di non fare l’– ha detto il tecnico, riportato da tuttomercatoweb.com – se andiamo in Calabria con un’idea diversa ci sarà una brutta sorpresa . Vogliono dimostrare di poterci stare in questo campionato nonostante la classifica e mi auguro che i ragazzi mi ...

