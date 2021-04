Corsport: Elkann alla Continassa per incontrare Agnelli (Di venerdì 30 aprile 2021) La Juve non è in uno dei suoi momenti migliori, deve lottare per conquistare un posto Champions e vincere almeno la Coppa Italia, traguardi che le permetterebbero di salvare una stagione molto al di sotto delle aspettative. Ancora una volta però, scrive il Corriere dello Sport, la proprietà si è dimostrata accanto al gruppo, ieri infatti John Elkann, presidente di Exor, maggiore azionista della Juve, è andato a fare visita alla squadra. Non ha parlato con i giocatori, ma ha parlato a lungo con la dirigenza L’incontro tra Elkann e Agnelli assume, scrive ancora il Corriere, un significato particolare alla luce degli ultimi eventi relativi alla SuperLega e alla diffusione dei verbali degli interrogatori di Agnelli sul caso Suarez Ora si dovrà capire anche ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) La Juve non è in uno dei suoi momenti migliori, deve lottare per conquistare un posto Champions e vincere almeno la Coppa Italia, traguardi che le permetterebbero di salvare una stagione molto al di sotto delle aspettative. Ancora una volta però, scrive il Corriere dello Sport, la proprietà si è dimostrata accanto al gruppo, ieri infatti John, presidente di Exor, maggiore azionista della Juve, è andato a fare visitasquadra. Non ha parlato con i giocatori, ma ha parlato a lungo con la dirigenza L’incontro traassume, scrive ancora il Corriere, un significato particolareluce degli ultimi eventi relativiSuperLega ediffusione dei verbali degli interrogatori disul caso Suarez Ora si dovrà capire anche ...

Advertising

napolista : Corsport: #Elkann alla Continassa per incontrare #Agnelli Un incontro consueto, ma che assume una luce diversa in… - salvione : Juve, blitz di Elkann alla Continassa: incontro con Agnelli - CorSport : #Juve, blitz di #Elkann alla Continassa: incontro con #Agnelli ?? - napolista : CorSport: il futuro di #Agnelli nella #Juventus sarà deciso a fine stagione Il presidente è solo, sia nel contesto… - EMIGOAL : RT @mirkonicolino: (#Corsport) Per ottenere liquidità e far respirare i conti, #Elkann sta valutando seriamente la cessione di quote della… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Elkann CorSport: il futuro di Agnelli nella Juventus sarà deciso a fine stagione Il presidente è solo, sia nel contesto italiano che in quello internazionale. Exor, cioè il cugino Elkann, si pronuncerà il 27 maggio, in occasione dell'assemblea degli azionisti il presidente della Juve, Andrea Agnelli, è rimasto del tutto isolato sia in Italia che nel contesto internazionale, ma ...

CorSport: Exor pronta a cedere una quota della Juve ad un nuovo investitore Tornano i rumors che vorrebbero l'ingresso di un fondo di private equity. Il club ha la necessità di risanare i conti Andrea Agnelli e il cugino John Elkann A fine stagione nella Juve sarà tempo di cambiamenti, scrive il Corriere dello Sport. Non soltanto per la gestione della società, con un'inevitabile riflessione sul futuro di Agnelli, dopo la ...

RASSEGNA - Corriere dello Sport: "Roma, tutto contro", Tuttosport: "John Elkann: 'Juve, si cambia'", Il Mattino: "Il futuro del tecnico" Napoli Magazine Corsport - Roma, tutto contro Roma, tutto contro". L'edizione odierna del Corriere dello Sport riassume con questo titolo il tracollo di ieri dei giallorossi, sconfitti dal Manchester United per sei reti a ...

Corsera - Il 27 maggio assemblea degli azionisti Exor: verrà deciso il futuro di Agnelli alla Juventus Probabile che in quell’occasione vi sia un pronunciamento di John Elkann o comunque una valutazione della situazione ... gli uomini più vicini ad Andrea Agnelli (SerieANews) CorSport: Exor pronta a ...

Il presidente è solo, sia nel contesto italiano che in quello internazionale. Exor, cioè il cugino, si pronuncerà il 27 maggio, in occasione dell'assemblea degli azionisti il presidente della Juve, Andrea Agnelli, è rimasto del tutto isolato sia in Italia che nel contesto internazionale, ma ...Tornano i rumors che vorrebbero l'ingresso di un fondo di private equity. Il club ha la necessità di risanare i conti Andrea Agnelli e il cugino JohnA fine stagione nella Juve sarà tempo di cambiamenti, scrive il Corriere dello Sport. Non soltanto per la gestione della società, con un'inevitabile riflessione sul futuro di Agnelli, dopo la ...Roma, tutto contro". L'edizione odierna del Corriere dello Sport riassume con questo titolo il tracollo di ieri dei giallorossi, sconfitti dal Manchester United per sei reti a ...Probabile che in quell’occasione vi sia un pronunciamento di John Elkann o comunque una valutazione della situazione ... gli uomini più vicini ad Andrea Agnelli (SerieANews) CorSport: Exor pronta a ...