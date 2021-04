Contro il capitale (Di venerdì 30 aprile 2021) Il primo maggio dell’anno scorso pubblicammo un editoriale dal titolo «Contro il lavoro», «Contro il lavoro – scrivevamo – per ciò che esso è e sempre sarà in una società capitalistica, in una società divisa in classi». Quell’articolo suscitò incomprensioni e molte reazioni negative: fummo accusati di luddismo, scarso rispetto delle forze produttive, marcusianesimo, pre o post marxismo a seconda delle letture dei nostri critici. Quell’articolo aveva, forse, il torto di apparire un tantino ideologico. Ma, a un anno di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 aprile 2021) Il primo maggio dell’anno scorso pubblicammo un editoriale dal titolo «il lavoro», «il lavoro – scrivevamo – per ciò che esso è e sempre sarà in una società capitalistica, in una società divisa in classi». Quell’articolo suscitò incomprensioni e molte reazioni negative: fummo accusati di luddismo, scarso rispetto delle forze produttive, marcusianesimo, pre o post marxismo a seconda delle letture dei nostri critici. Quell’articolo aveva, forse, il torto di apparire un tantino ideologico. Ma, a un anno di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

