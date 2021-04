Call of Duty Warzone | un bug impedisce l' avvio del gioco su PC

(Di venerdì 30 aprile 2021) Altro giro, altro bug inof. Il problema ora non è presente all'interno del, ma in qualche modo...all'esterno. Spieghiamo meglio: alcuni giocatori hanno riscontrato l'impossibilità di entrare in, dato che ilsu PC non riesce ad avviarsi. Ora, Raven Software ha preso in carico questo problema e attraverso Twitter ha affermato di stare investigando: lo sviluppatore inoltre ha dichiarato che il problema potrebbe essere correlato ad una serie di conflitti con il software antivirus. Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, Raven non ha ancora annunciato nessun aggiornamento a riguardo. Certo è che non essere in grado di avviare ilè un problema non da poco, ma bisogna capire quante persone lo abbiano riscontrato. Non ci resta ...

Dopo l'avvio della Stagione 3 diofWarzone , Raven Software ha riconosciuto un problema che impedisce l'avvio del gioco. Ovviamente la casa sviluppatrice ha affermato, tramite twitter, che sta indagando a questo problema ...Toys for Bob , sviluppatrice del remake della trilogia di Spyro e del recente Crash Bandicoot 4 It's About Time, supporterà lo sviluppo della Stagione 3 diofWarzone . " Toys for Bob è orgoglioso di supportare lo sviluppo per la stagione 3 di Warzone, e non vediamo l'ora che ne arrivino altri ", ha twittato il profilo ufficiale della software ...