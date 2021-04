Uomini e Donne: Sabina e Claudio Si Sono Lasciati! (Di giovedì 29 aprile 2021) E’ già finita la storia tra Sabina e Claudio, protagonisti del trono over di Uomini e Donne! La dama e il cavaliere solo qualche settimana fa avevano deciso di abbandonare il programma insieme. Cosa è successo? Ecco tutti i dettagli! E’ giunta al capolinea la storia d’amore di un’altra coppia molto amata dal pubblico di Canale 5. Stiamo parlando di Sabina Ricci e Claudio Cervoni che solo qualche settimana fa avevano annunciato a centro studio di essere innamorati e di volersi vivere fuori questo grande sentimento. La rottura è stata annunciata pubblicamente tramite i social e poco dopo è seguita un’intervista del cavaliere che a Più Donna, ha rivelato dettagli intimi che hanno portato la coppia a dirsi addio. L’imprenditore laziale si sfoga, dicendo che fuori dal programma la donna si ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 29 aprile 2021) E’ già finita la storia tra, protagonisti del trono over di! La dama e il cavaliere solo qualche settimana fa avevano deciso di abbandonare il programma insieme. Cosa è successo? Ecco tutti i dettagli! E’ giunta al capolinea la storia d’amore di un’altra coppia molto amata dal pubblico di Canale 5. Stiamo parlando diRicci eCervoni che solo qualche settimana fa avevano annunciato a centro studio di essere innamorati e di volersi vivere fuori questo grande sentimento. La rottura è stata annunciata pubblicamente tramite i social e poco dopo è seguita un’intervista del cavaliere che a Più Donna, ha rivelato dettagli intimi che hanno portato la coppia a dirsi addio. L’imprenditore laziale si sfoga, dicendo che fuori dal programma la donna si ...

