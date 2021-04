Terrorismo | Cartabia | Ha vinto sete di giustizia non vendetta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo Cartabia

...militanti delle Brigate rosse condannati in Italia a pesanti pene detentive per atti di... la ministra della Giustizia Martaaveva apertamente parlato di "lentezza e cattiva volontà ...ha rimarcato che "Dupond - Moretti ha tenuto a sottolineare che la dottrina Mitterand 'non doveva coprire chi avesse le mani sporche di sangue', per citare proprio una sua dichiarazione di ...Sette ex terroristi rossi, attivi tra gli anni ’70 e ’80 in Italia, sono stati arrestati in Francia su richiesta del nostro Paese, in ...E’ stato bloccato in Francia dove si era rifugiato dopo la condanna per l’omicidio Calabresi: dovrebbe scontare una lunga condanna ...