“Terapie intensive sopra la soglia di saturazione in sette regioni”

(Di giovedì 29 aprile 2021) L’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe che ha monitorato la situazione epidemica Covid-19 in Italia tra il 21 e 27 aprile “Una lenta discesa dei casi (-7,7%) e dei decessi (-10,5%); scendono anche i posti letto occupati in ospedale da pazienti Covid”, ma con “ancoradiin 7”. “Come atteso – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – continua la lenta e progressiva discesa dei nuovi casi settimanali, frutto delle restrizioni di un’Italia tutta rosso-arancione delle scorse settimane, che proseguirà verosimilmente ancora fino a metà maggio. Oltre 448mila casi attualmente positivi confermano, tuttavia, che la circolazione virale nel nostro Paese è ancora molto elevata”. Come sempre, il dato nazionale “risente di ...

... le coperture della fascia 70 - 79 e, soprattutto della fascia 60 - 69, sono ancora limitate per avere un impatto rilevante su ricoveri e. In particolare, degli oltre 4,4 milioni di ...Cala anche il numero dei posti letto occupati in ospedale da pazienti Covid, anche se lesono ancora sopra soglia di saturazione in sette regioni. Il ritmo della campagna vaccinale '.... Per la prima volta dopo due mesi, il tasso di occupazione dei posti letto Covid nelle terapie intensive è sceso sotto ...L'INMI Spallanzani ha diramato il bollettino medico numero 455 del 29 aprile 2021: "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 155 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV ...