Teneva due cagnolini in una stalla 'lager', i cuccioli salvati dai carabinieri (Di giovedì 29 aprile 2021) I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno denunciato un 51enne, ritenuto responsabile di maltrattamento di animali. Infatti ai militari era giunta la segnalazione di alcuni cittadini che in via ... Leggi su cataniatoday (Di giovedì 29 aprile 2021) Idella compagnia di Randazzo hanno denunciato un 51enne, ritenuto responsabile di maltrattamento di animali. Infatti ai militari era giunta la segnalazione di alcuni cittadini che in via ...

Advertising

AnsaSicilia : Teneva due cani in stalla-lager nel Catanese, denunciato. Vicini sentono guaire e chiamano carabinieri | #ANSA - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: IL VERO AMICO E LA VERA DONNA CHE CI TENEVA A ME IN QUESTI DUE ANNI QUASI QUI IN RUSSIA E DA QUANTO LA CONOSCO SOSTIEN… - SjDHE0xGbeKIRlt : IL VERO AMICO E LA VERA DONNA CHE CI TENEVA A ME IN QUESTI DUE ANNI QUASI QUI IN RUSSIA E DA QUANTO LA CONOSCO SOST… - ilSicilia : #IlRegnodeglianimali #Cani Teneva due cani in stalla lager nel Catanese: denunciato il proprietario… - AntonellaQuarto : RT @Alessan20380645: William avrà pure perso tre quarti dei capelli che teneva in testa 10 anni fa ?? ma questi due sono proprio una bella… -