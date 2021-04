Temptation Island, Bisceglia e la terribile gaffe con Selvaggia Roma (Di giovedì 29 aprile 2021) Filippo Bisceglia, conduttore di varie edizioni, del reality Temptation Island, è stato ospite in questi giorni, del programma di Tommaso Zorzi ‘Il punto Z’, nel quale, è stato invitato a commentare, la coppia più famosa del programma, Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Filippo Bisceglia, conduttore di Temptation IslandLa coppia Francesco e Selvaggia, partecipò a Temptation Island nel 2017, e fece parlare molto di se, a causa dei continui litigi e riappacificazioni, all’interno del reality. Bisceglia, nel ricordare la partecipazione della coppia, ha dichiarato, che i due hanno dato tanto nel programma, mettendosi in gioco al cento per cento. Tra i vari aneddoti, ... Leggi su formatonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Filippo, conduttore di varie edizioni, del reality, è stato ospite in questi giorni, del programma di Tommaso Zorzi ‘Il punto Z’, nel quale, è stato invitato a commentare, la coppia più famosa del programma, Francesco Chiofalo e. Filippo, conduttore diLa coppia Francesco e, partecipò anel 2017, e fece parlare molto di se, a causa dei continui litigi e riappacificazioni, all’interno del reality., nel ricordare la partecipazione della coppia, ha dichiarato, che i due hanno dato tanto nel programma, mettendosi in gioco al cento per cento. Tra i vari aneddoti, ...

