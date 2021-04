Spostamenti fra regioni: tamponi obbligatori e certificati, cosa serve (Di giovedì 29 aprile 2021) Le regole per gli Spostamenti fra regioni. cosa serve per viaggiare in Italia: tamponi obbligatori, green pass e certificato vaccinale Con le riaperture, la bella stagione in arrivo e gli Spostamenti finalmente possibili, gli italiani sono pronti ad andare in vacanza. Ma proprio dopo aver preparato la valigia e con un piede fuori di casa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 29 aprile 2021) Le regole per glifraper viaggiare in Italia:, green pass e certificato vaccinale Con le riaperture, la bella stagione in arrivo e glifinalmente possibili, gli italiani sono pronti ad andare in vacanza. Ma proprio dopo aver preparato la valigia e con un piede fuori di casa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

infoitinterno : Spostamenti fra regioni in zona rossa o arancione? Ecco come ottenere il green pass - ag_notizie : Spostamenti fra regioni in zona rossa o arancione? Ecco come ottenere il green pass - masman007 : @GEPYCARUSO @Gfbrt @ladyonorato Se fossimo veramente in una comunità europea, dove non conta solo l'unione monetari… - Gio_io7 : Chi sa spiegarmi perché blocchiamo gli spostamenti fra le regioni, fermiamo i ristoranti con i tavoli al coperto, u… - modesti_simone : Difendersi ora: 4 – Gli spostamenti fra Comuni e Regioni -