Spallanzani | 155 pazienti ricoverati | 30 in terapia intensiva

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – “Ipositivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 155 (-1 rispetto a ieri). Di questi, 30(-1 rispetto a ieri) necessitano di”. E’ quanto si legge nell’odierno bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro’ di Roma. “Idimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 2.545”.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spallanzani 155

RomaDailyNews

...- 00184 ROMA Pfizer - BioNTech Centro vaccinale CESA CAMPUS VIA ALVARO DEL PORTILLO 5, - 00128 ... ROMA Pfizer - BioNTech IRCSSVIA PORTUENSE 292, ROMA Moderna ASL ROMA 4 Struttura ...... viale Oxford 81: Pfizer San Giovanni Addolorata, via San Giovanni in Laterano: Pfizer Presidio ... Johnson&Johnson Centri vaccinali Asl Roma 3 Ospedale Lazzaro, via Portuense 292: ...(Teleborsa) - "La biotech ReiThera conferma di essere fortemente impegnata nella fase 2-3 della sperimentazione clinica, avviata lo scorso mese, del vaccino GRAd-COV2 contro Covid-19 basato sulla tecn ...L'assessore alla sanità laziale D'Amato: "Da oggi saliamo nel Lazio verso le 30 mila somministrazioni al giorno" ...