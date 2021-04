Sorpresa in Cina | nonostante stime | popolazione cresce ancora

(Di giovedì 29 aprile 2021)diverseipotizzassero un calo demografico cinese nel 2020 per la prima volta in 60 anni, ladella Repubblica popolare è aumentata anche lo scorso anno. L'ha reso noto oggi ...

Nonostante diverse stime ipotizzassero un calo demografico cinese nel 2020 per la prima volta in 60 anni, la popolazione della Repubblica popolare è aumentata anche lo scorso anno. L'ha reso noto oggi ......sono stati costretti a sovrappesare i titoli indiani per compensare il predominio dellasui ... Nel 2018, i default adi IL&FS Investment e Dewan Housing Finance innescarono un crollo nel ...Milano, 29 apr. (askanews) - Nonostante diverse stime ipotizzassero un calo demografico cinese nel 2020 per la prima volta in 60 anni, la ...Contengono dati sanitari e di identità della persona, permettono o vietano l’accesso a casa e nei luoghi pubblici. Il sistema di tracciamento cinese è un elemento per tenere sotto controllo i contagi ...