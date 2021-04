(Di giovedì 29 aprile 2021) Idi Emg illustrati oggi da Fabrizio Masia durante Agorà dicono che il MoVimento 5 Stelle conleader è ild’Italia, mentre la popolarità di Matteoè in ribasso.: M5sconMasia spiega che le quattro forze politiche maggiori sono racchiuse in appena sette punti percentuali. La Lega, il M5s, il Pd e Fratelli d’Italia sono molto vicini. La Lega è al 21,9% e perde lo 0,1%, mentre il M5s, al 19,5%, scende dello 0,6%. Poi c’è Fratelli d’Italia, terzoanche in questa rilevazione, che sale dello 0,1% e arriva al 17,4%. IlDemocratico guadagna lo 0,6% ed è al 16,4%. Dopo i ...

Advertising

fanpage : Gli italiani appoggiano il ministro della Salute Roberto Speranza. Lo rivela un sondaggio Ipsos - CarieriF : RT @serebellardinel: I sondaggi #Emg illustrati da #Masia ad #Agorà dicono che il @Mov5Stelle con #Conte leader è il secondo partito d'#Ita… - matteoc1951 : RT @serebellardinel: I sondaggi #Emg illustrati da #Masia ad #Agorà dicono che il @Mov5Stelle con #Conte leader è il secondo partito d'#Ita… - PatrizioBuonagu : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici: M5s secondo partito con Conte, Salvini dietro a Zaia e BonacciniSondaggi politici: M5s secondo parti… - Simo07827689 : RT @francotaratufo2: Sondaggi politici: #M5s secondo partito con #Conte, Salvini dietro a Zaia e Bonaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

LA NOTIZIA

Ora Matteo Salvini ha scritto ai due suoi 'antagonisti' invitandoli a discutere di ... secondo i, continui a discutere di politica non nelle sedi istituzionali ma ancora una volta "al ...... un giorno dicevano apriamo e un giorno chiudiamo, per tantissimi esponentiche in questi ... ma igià mostrano cosa potrebbe accadere .Il ministro della Salute e le minacce che lo fanno sentire «un capro espiatorio»: «La politica non è un gioco d'azzardo sulla pelle dei cittadini» ...La Meloni continua a guadagnare terreno: il Pd ormai è a un passo. Non si arresta la discesa del Movimento 5 Stelle ...