SKY – Napoli, Spalletti in pole. Su Kajo Jorge molta concorrenza. Caso Suarez, la juve non rischia. (Di giovedì 29 aprile 2021) Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato delle reti Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Spalletti in pole Il nome è credibile e affascinante perché nei progetti di ricostruzione ha sempre funzionato, checché ne pensino i tifosi. Bene per massimo 1-2 anni? Si può dire di tanti allenatori, pure di Conte. Quando hai una personalità spiccata possono nascere dei conflitti. Sul valore di Spalletti non avrei alcun dubbio, ha tirato il meglio dalle rose che aveva a disposizione. Ha una vasta esperienza e ha gestito piazze complicate, ha vinto all’estero e ha esperienza internazionale in Champions ed Europa League. Fossi in De Laurentiis mi preoccuperei più del carattere che del professionista. Ma se andassero in sintonia diventerebbero una coppia interessante. Bisogna però capire che tipo di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 29 aprile 2021) Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato delle reti Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “inIl nome è credibile e affascinante perché nei progetti di ricostruzione ha sempre funzionato, checché ne pensino i tifosi. Bene per massimo 1-2 anni? Si può dire di tanti allenatori, pure di Conte. Quando hai una personalità spiccata possono nascere dei conflitti. Sul valore dinon avrei alcun dubbio, ha tirato il meglio dalle rose che aveva a disposizione. Ha una vasta esperienza e ha gestito piazze complicate, ha vinto all’estero e ha esperienza internazionale in Champions ed Europa League. Fossi in De Laurentiis mi preoccuperei più del carattere che del professionista. Ma se andassero in sintonia diventerebbero una coppia interessante. Bisogna però capire che tipo di ...

Advertising

SkySport : Lavezzi: 'A Napoli ho fatto la storia. Offerte Juve e Inter? Mai un altro club in Italia' @DiMarzio - pompeii_sites : La riapertura di Pompei: 300 visitatori in poche ore - SkyTG24 : La Camera approva il decreto elezioni: Roma, Milano, Torino e Napoli al voto in autunno - cn1926it : #Gattuso #Napoli, ci sono novità - jjruizujaen : RT @SkyTG24: La Camera approva il decreto elezioni: Roma, Milano, Torino e Napoli al voto in autunno -