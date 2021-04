Sampdoria | l’ex presidente Mantovani | «Decisione saggia confermare Ranieri»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 aprile 2021)dellaEnricovota per la permanenza di Claudiosulla panchina dei blucerchiati Enrico, exdella, torna a parlare di Gianluca Vialli e di Claudio: le sue parole a Telenord. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24– «La conferma disembrerebbe una. Da quando è arrivato ha fatto bene. Non penso ci potessero essere aspettative di risultati migliori di quelli ottenuti dal mister. Poi ci sono disquisizioni di tutti i tipi attorno alla formazione giusta. Io guardo il risultato finale e da quando il mister è arrivato ritengo che non ci sia niente da ...